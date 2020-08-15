الهجان يشكر أبناء القليوبية على مشاركتهم في انتخابات الشيوخ

أعرب عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عن خالص الشكر والتقدير والعرفان لأبناء محافظة القليوبية، على المشاركة الإيجابية والفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ، لتكون أصواتهم مصدر فخر واعتزاز، لوقفهم بجانب مصرنا الغالية.

كما وجه المحافظ، الشكر لقيادات المحافظة ممثلا في اللواء فخر الدين العربي مدير امن القليوبية والدكتورة ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ والدكتور عواد احمد على السكرتير العام واللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد للتنسيق والمتابعة المستمرة والتعاون مع كافة الجهات.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره لرجال القضاء المشرفين على العملية الانتخابية، لتخرج بهذا الشكل المشرف، موجها الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة، والشرطة، لنجاحهم في تأمين العملية الانتخابية وتوفير الأمن والأمان للناخبين طوال يومي التصويت دون ما يعكر صفو الانتخابات، ولدورهم في تأمين المقار واللجان الانتخابية وظهور العملية الانتخابية بصورة مشرفة أمام العالم وتهيئة المناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم في حرية تامة.

وتقدم المحافظ بخالص الشكر والتقدير لكل من رجال القوات المسلحة والشرطة على مجهودهم الرائع في تامين الانتخابات وكذلك لجميع الجهات الامنية "الأمن القومي- الوطني- المخابرات الحربية- الرقابة الادارية"، على دعمهم ومساندتهم في هذا العرس الانتخابي.

وكذلك يتقدم الهجان بالشكر والتقدير وأعضاء مجلس النواب وأمناء الاحزاب ومجلس ادارة الشباب والرياضة ومجلس امناء التعليم والمجلس القومي للمرأة والرائدات الريفيات والنقابات والشركات القابضة والشركات الخاصة ورجال الدين ممثلا في الاوقاف والازهر والكنيسة والجمعيات الاهلية والعمد والمشايخ والكشافة وكذلك اعضاء غرفة عمليات المحافظة لما بذلوه من جهد وفير لكى تبرز القليوبية وتظهر في ابهى صورة وتحولت المحافظة خلال يومين من الانتخابات لعرس وكرنفال انتخابي ابرز المعدن الاصيل المصريين في وقوفهم بجانب جيشهم وشرطتهم والدفاع عن حق الشهداء الذين جادوا بأنفسهم لكى تعيش وتبقى مصر

كما أثنى المحافظ على الدور الكبير الذي قام به رؤساء المراكز والمدن ورؤساء القرى في تجهيز وتهيئة لجان الانتخابات بالتنسيق مع كافة الجهات ومتابعة العملية الانتخابية أولا بأول، كما قدم المحافظ الشكر لجميع عمال النظافة في مراكز ومدن وقرى المحافظة لما بذلوه من جهد في رفع المخلفات أولا بأول من أمام اللجان الانتخابية .

وثمن المحافظ، الدور الكبير الذي لعبته وسائل الإعلام المختلفة في زيادة وعى المواطنين وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية، والتغطية المستمرة للعملية الانتخابية، والتي أظهرتها في أبهى صورها، كما أثنى المحافظ على التعاون والدور الكبير الذي بذلته الجهات المعنية من صحة وتعليم وشباب ورياضة وتموين وكهرباء وتضامن اجتماعي ومياه شرب وصرف صحي وطب بيطري وقوي عاملة وفرع المجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي ذوي الإعاقة، ليكتمل العرس الديمقراطي ويخرج بهذه الصورة المشرفة.

وفى هذا السياق، تقدم الهجان بالشكر والعرفان لكل مواطن قليوبى "سيدات ورجال وفتيات وشباب"، وكذلك للسيدات والرجال المرضى الذين اصروا على الادلاء بأصواتهم في اللجان والمشاركة في الانتخابات ليسطروا تاريخ مصر بأحرف من نور.

كما تقدم بالشكر والتقدير لذوى الاحتياجات الخاصة، على إصرارهم على المشاركة الايجابية في الانتخابات، مؤكدا أن المشهد الانتخابي يدعو للفخر، وأن الوطن الغالي مصر يستحق منا أكثر من ذلك، فالكل يعمل في منظومة واحدة من أجل رفعة واستقرار الوطن وهذا يدل على ان الشعب المصري يمتلك الوعي والحس الوطني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، لرسم خريطة المستقبل واستكمال مسيرة البناء والتنمية.