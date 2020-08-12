محافظ القليوبية يترأس غرفة العلميات لمتابعة سير انتخابات الشيوخ

ترأس اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، لليوم الثاني غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية بمختلف اللجان الرئيسية والفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والدكتورعواد أحمد علي سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد والعقيد وائل فرج المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وراجع المحافظ مع ممثلي القطاعات وممثلي القطاعات سير العملية الانتخابية، مؤكدا توفير سبل الراحة والأمان لكبار السن، بجانب تكثيف أعمال النظافة بمواقع المقرات الانتخابية، والتأكيد على التأمين الكامل للجان، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد الهجان ضرورة توفير الأجواء الملائمة للجنة للقيام بعملها على الوجه الأكمل، لحين استكمال عمليات الاقتراع باللجان، والتي تعقبها عمليات الفرز والتجميع لحين إعلان النتيجة، مثمناً الدور الذي تقوم به اللجنة كأحد العناصر الفاعلة في نجاح العملية الانتخابية.