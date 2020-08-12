رئيس التحرير

محمود مسلم

محافظ القليوبية يترأس غرفة العلميات لمتابعة سير انتخابات الشيوخ

كتب:

حسن صالح
11:24 ص | الأربعاء 12 أغسطس 2020
غرفة عمليات الانتخابات بالقليوبية

غرفة عمليات الانتخابات بالقليوبية

ترأس اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، لليوم الثاني غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية بمختلف اللجان الرئيسية والفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والدكتورعواد أحمد علي سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد والعقيد وائل فرج المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وراجع المحافظ مع ممثلي القطاعات وممثلي القطاعات سير العملية الانتخابية، مؤكدا توفير سبل الراحة والأمان لكبار السن، بجانب تكثيف أعمال النظافة بمواقع المقرات الانتخابية، والتأكيد على التأمين الكامل للجان، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد الهجان ضرورة توفير الأجواء الملائمة للجنة للقيام بعملها على الوجه الأكمل، لحين استكمال عمليات الاقتراع باللجان، والتي تعقبها عمليات الفرز والتجميع لحين إعلان النتيجة، مثمناً الدور الذي تقوم به اللجنة كأحد العناصر الفاعلة في نجاح العملية الانتخابية.

اقرأ المزيد:

مرشحو "الشيوخ" يدفعون بسيارات لنقل الناخبين في القليوبية

محافظ القليوبية يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ 

غرفة عمليات بـ"إعلام القليوبية" لمتابعة انتخابات "الشيوخ"

القليوبية تعلن الطوارئ قبل ساعات من انتخابات الشيوخ

"إعلام القليوبية": غرامة للمتخلفين عن التصويت في انتخابات الشيوخ

"مياه القليوبية" ترفع درجة الاستعداد القصوى قبل انتخابات الشيوخ

محافظ القليوبية يناشد المواطنين الخروج للتصويت في انتخابات الشيوخ

532 مركزا انتخابيا تستعد لانتخابات الشيوخ في القليوبية

محافظ القليوبية يتفقد مقار لجان انتخابات الشيوخ

محافظ القليوبية يبدي استيائه من مستوى نظافة لجان انتخابات "الشيوخ"