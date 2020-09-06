محافظ القليوبية يتفقد استعدادات "إعادة الشيوخ"

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية اليوم، شملت المرور على عدد من اللجان الانتخابية، لمتابعة الاستعدادات لجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.

رافق المحافظ خلال الجولة نائبه الدكتور سمير حماد، والمهندس علي يوسف، السكرتير العام المساعد، وطه عجلان، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندس علي عبدالستار، رئيس مجلس مدينه بنها، والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا، وعثمان شعلان، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والعميد خالد كشك، رئيس مجلس مدينة الخانكة، والدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

شملت الجوله المرور على عدد من اللجان بدائرة مركز ومدينة الخانكة، منها لجنة مدرسة مصر الحديثة للتعليم الأساسي، ولجنة مدرسة الشهيد محمد جودة الثانوية بنين، ومدرسة الخانكة الابتدائية بنين، ومدرسة الخانكة الابتدائية بنات.

كما تفقد المحافظ عدداً من اللجان الانتخابيه بمجمع مدارس بهتيم اسكو بحي شرق شبرا الخيمة، ومنها مدرسة بهتيم الرسمية للغات، ومدرسة أم المؤمنين الثانويه بنات، ومدرسة قاسم أمين الرسمية المتميزة للغات، ومدرسة يحيى المشد الرسمية للغات، بالإضافة إلى لجنة مدرسة مصطفى لطفي بحي غرب شبرا الخيمة.

وجه المحافظ بضرورة الاستعداد التام وتجهيز المدارس لتكون على أعلى مستوى من النظافة، لاستقبال أعضاء اللجان، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، والعمل على تهيئة اللجان لإستقبال الناخبين، من حيث توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوب الإحتياجات الخاصة والسيدات، والإستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة، والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس "كورونا".