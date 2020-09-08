عاجل.. شوقي: 6 مصادر تعليمية مجانية متاحة بالعام الجديد وواحدة بمقابل

استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مصادر التعليم المتاحة في مصر لجميع السنوات الدراسية بالعام الدراسي الجديد، "مش حاطين كي 1 وحتى 3 ابتدائي لأنهم يدرسون بنظام التعليم الجديد معتمدين أكتر على العلاقة بينهم وبين المدرس، ومن 4 ابتدائي وحتى 3 ثانوي يتم البناء على القنوات التعليمية صرح كبير جدا، ومكتبة رقمية تغطي كل المناهج، والبث المباشر على موقع الوزارة والإدمودو والدروس الإلكترونية، ومكتبة الكتب التفاعلية سواء بمقابل أو دون مقابل".

وأضاف شوقي خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده بمقر وزارة التعليم للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد، "اللي بمقابل تستخدم في عمليات التطوير، وهي مقابل الجودة العالية ومأمونة وعائدها تستفيد منه الوزارة وهو 1/5 من التكلفة واستخدامها اختياري".

وتابع شوقي أن القنوات التعليمية متاحة بالكامل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثانوية العامة، بالإضافة للتدريس بالمدرسة، كاشفا أنه سيتم إدخال نظام "أسأل المعلم"، وهو مثله مثل "أوبر وكريم"، "الطالب اللي عنده سؤال أستاذ هيرد عليه وهو مش عارف مين الأستاذ ومين اللي هيرد عليه وممكن أكثر من أستاذ، والمعلمين هيشتركوا فيه".