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الأمن يوزع كمامات على الناخبين في أسوان

كتب:

عبد الله مشالي
01:38 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
الأمن يوزع كمامات على الناخبين

الأمن يوزع كمامات على الناخبين

وزع رجال الشرطة بمحافظة أسوان المكلفين بتأمين اللجان الانتخابية، اليوم الثلاثاء، عددًا من الكمامات على الناخبين، بعد طلب مشرفي اللجان بضرورة ارتداء الكمامات أثناء التصويت.

ويأتي ذلك في الوقت الذي واصل رجال تأمين اللجان، توجيه الناخبين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وترك مسافة بين الناخب والآخر، بالإضافة إلى ارتداء قفاز اليد وارتداء الكمامة.

من جانبه، قال المستشار أسامة إبراهيم، رئيس محكمة أسوان الابتدائية، رئيس اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ بأسوان، إنه جرى التأكيد على رؤساء اللجان التزام الناخبين بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي المطلوب وعدم السماح بدخول اللجان دون ارتداء الكمامات الطبية.

 

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