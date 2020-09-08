العثور على جثة طالب بها طعنات وسط الزراعات في سوهاج

يكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف غموض مقتل طالب بكلية الحقوق، عثر الأهالي على جثته بها طعنات متفرقة وسط الزراعات بقرية النصيرات دائرة مركز دارالسلام في محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد وورد بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثة شاب وسط زراعات الذرة بقرية النصيرات.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من خلال الفحص، العثور على جثة "ي. ع. ف"، 22 عاما، طالب بكلية الحقوق، ومقيم بناحية نجع موسى بقرية النصيرات.

انتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة الجثة، حيث جرى نقلها إلى مستشفى دارالسلام المركزي.

جرى تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وضبط مرتكبيها. وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.