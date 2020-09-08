نواب يطالبون بتعديل قانون التعليم بعد نظام الدراسة الجديد: لازم يتعدل

طالب نواب بضرورة تعديل قانون التعليم، بعد الإعلان عن خطة العام الدراسي الجديد، اليوم، وأكدت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن تعديل نظام الثانوية العامة الجديد، بموجب ما أعلن عنه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم فى المؤتمر الصحفى اليوم، يتطلب إجراء تعديل تشريعى لقانون التعليم القائم على وجه السرعة.

وقالت فى تصريحات ل"الوطن "، إن الحكومة عليها الآن سرعة الانتهاء والتقدم بالتعديلات الضرورية الخاصة بمادة الثانوية العامة فى قانون التعليم الحالى إلى البرلمان، لأن هذه التعديلات لابد من إجرائها بعد الخطة التي أعلنها طارق شوقي.

وأشارت إلى أن هذه التعديلات يجب الانتهاء منها لمناقشتها فى الجلسات البرلمانية لدور الانعقاد السادس، والمقرر انطلاقها فى الأسبوع الآول من أكتوبر.

وأشارت "نصر " إلى أن لجنة التعليم والبحث العلمى بحاجة إلى دعوة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم قبل بداية العام الدراسى الجديد،والمقرر انطلاقه فى 17 أكتوبر لتوضيح عددا من الاستفسارات الخاصة بطرق التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة ،ولاسيما أن ما أعلنه الوزير يشير إلى أنه سيتم الالتزام بنمط معين فى الاسئلة واجابتها، تبعد عن الاسئلة المقالية والتى لاغنى عنها فى بعض المواد الدراسية، بحسب النظام القديم.

وشددت "نصر " على أن مدراء المدارس الابتدائية أصبح عليهم تحمل عبء تنظيم الحضور داخل الصفوف الدراسية للطلاب ،لمنع التكدس داخل الفصول الدراسية .

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أشار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم لإعلان خطة الدراسة فى العام الدراسى الجديد ،فى ضوء جائحة فيروس كورونا "أنه في نظام الثانوية العامة الجديد لن يحصل أي طالب على درجة 100%.

وقال شوقي: محدش هيجيب 410 والأول ممكن يجيب 80% وممكن يدخل بيهم طب وهندسة والكيرف هيتعدل"، مشددًا على أنه لن يكون هناك تظلمات من النتيجة العام القادم، نظرًا لأن التصحيح سيكون إلكترونيا بالكامل.