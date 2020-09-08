القائمة النهائية للمتقدمين لمنصب عميد "حقوق طنطا"

أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، رئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، القائمة النهائية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية الحقوق.

وأشار "سبع" إلى أن القائمة ضمت كلاً من الدكتور أشرف عبد الرازق الأستاذ بقسم الشريعة الإسلامية، وكيل الكلية الأسبق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال محمود الكردي، رئيس قسم القانون الدولي الخاص ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن محمد بودي الأستاذ بقسم الشريعة الإسلامية، والدكتور مصطفى أحمد أبو عمرو الأستاذ بقسم القانون المدني، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

ووفقاً للجدول الزمني المعلن سيجري مقابلة المتقدمين، غداً الأربعاء، اعتباراً من الساعة الثالثة عصراً ليقوم كل مرشح بتقديم خطته ومناقشته وتسليم التقرير النهائي,