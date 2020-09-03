المفتي يناقش رسالة ماجستير في جامعة طنطا

استقبل الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، الأستاذ بكلية الشريعة جامعة الأزهر، بالجامعة اليوم.

جاء ذلك في حضور الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كمال عكاشة، والدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب.

كما شارك المفتي في مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "تغير الزمان وأثره في الفتوى.. دراسة فقهية تطبيقية" للباحث إبراهيم محمد، بقسم اللغة العربية وآدابها بشعبة الدراسات الإسلامية، بكلية الآداب جامعة طنطا .

كما ترأس علام مفتي لجنة المناقشة والحكم، والتي ضمت في عضويتها الدكتور زكي زيدان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة طنطا، والدكتورة زينب عبد السلام أبو الفضل، أستاذ اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة طنطا.