الفائز في انتخابات الشيوخ يُدلي بصوته بأسيوط

أدلى المهندس مجدي سليم، الفائز بالجولة الأولي في انتخابات مجلس الشيوخ، وأمين حزب مستقبل وطن بقسم ثان أسيوط بصوته الانتخابي في لجنته الانتخابية بالمدينة داعيًا المواطنين إلى المشاركة واختيار ممثليهم.

وأوضح "سليم" إن مجلس الشيوخ هو الشريك الرئيسي لمجلس النواب مؤكدًا أن لجان الإقتراع بمحافظة أسيوط تشهد إقبالاً خلال الساعات الأولي من بدء العملية الانتخابية في يومها الأول ونتوقع زيادة الاقبال خلال الساعات القادمة.

الجدير بالذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركز انتخابي يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة.