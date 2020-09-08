محمد رمضان باكيا: شكرا لأطفال أهل مصر.. أنتم أقوى مني

طالبت الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، الفنان محمد رمضان بأن يكون صوتًا لضحايا الحروق: قائلة: "كورونا هتعدي لكن معاناة أصحاب الحروق مستمرة".

ووجه أطفال مستشفى أهل مصر، رسالة إلى الفنان محمد رمضان، عبر مقطع فيديو مصور له، وجاء فيها: "بنحبك يامحمد رمضان.. ثقة في الله نمبر وان"، وهو ما ترتب عليه بكاء الفنان محمد رمضان، موجهًا شكره للأطفال: "أنا واثق أنكم أقوى مني".

وأضاف رمضان: "ربنا مديكم قوة كبيرة جدًا، بنشكركم على طاقتكم الإيجابية"، كما وجه شكره إلى الشركة المتحدة صاحبة فكرة وجود تعاون بين مؤسسة أهل مصر وبينه، لتوجيه توعية الشباب، خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات، مما جعلهم يقومون بتصميم كمامات عصرية وفي نفس الوقت مواجهة فيروس كورونا المستجد.