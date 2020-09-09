12 سببا لمبادرة شباب الدارسين في الخارج

أطلقت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، للطلاب الدارسين بالخارج وطلبهم شخصيا، لمساعدة وطنهم بتخصصات دراستهم، وذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المختلفة، لتنظيم فترة تدريب خلال فترة تواجدهم فى مصر فى مجال تخصصاتهم، لكي يستفيد وطنهم بالعلم الذي تلقوه بالخارج.

ويرصد التقرير التالي، فرص التدريب والعمل في الوزرات المعنية:

- توفير فرص تدريب بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للطلاب الدارسين بالخارج

- وزارة التخطيط ستقوم بتدريب الطلبة الدارسين بالخارج وفقا لتخصص ومدى توافقه مع الملفات الخاصة بالوزارة

- وزارة التخطيط أولى الوزارات والهيئات التي يتم التنسيق معها لتوفير فرص تدريبية للطلاب المصريين الدارسين بالخارج في إطار البرنامج الذي تنظمه وزارة الهجرة لهم خلال فترة إجازاتهم الصيفية في مصر.

- المبادرة جاءت استجابة للطلاب الدارسين بالخارج وطلبهم شخصيا لمساعدة وطنهم بتخصصات دراستهم

- سيتم التعاون مع الوزارات والمؤسسات المختلفة، لتنظيم فترة تدريب خلال فترة تواجدهم فى مصر فى مجال تخصصاتهم، لكي يستفيد وطنهم بالعلم الذي تلقوه بالخارج.

- التنسيق مع الوزارات والهيئات لتوفير فترة تدريب للطلاب الدارسين بالخارج حتى يتعرفوا أيضا عن قرب على بيئة العمل في مصر والتعرف مباشرة على فرص العمل الموجودة في مصر في كافة المجالات المناسبة لتخصصاتهم.

- قيام شباب الدارسين بالخارج بالتواصل مع فريق وزارة الهجرة للمشاركة فى البرنامج وإرسال كافة بياناتهم وتخصصاتهم الدراسية على البريدين الالكتروني

- يهدف تدريب شباب الدراسين في الخارج بما يتماشي مع سياسة الدولة للتوسع في الاستثمار في البشر، وتأهيل الشباب للقيادة، وتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي حددته الحكومة بتوجيه وتكليف من القيادة السياسية وهو بناء الإنسان المصري

- أهمية إعداد وتأهيل الشباب وتفعيل مشاركتهم في العمل الوطني، ودعم واستثمار طاقاتهم والعمل على رفع كفاءاتهم وقدراتهم.

- أهمية تعريف الدارسين بالخارج بأهداف استراتيجية التنمية المستدامة، أجندة مصر 2030 ، وجهود الوزارة في توطين أهدافها بالمحافظات المختلفة

- دعوة الشباب الدارسين بالخارج للمشاركة بآرائهم في عملية تحديث الرؤية، وضرورة الاستماع لرؤيتهم وأفكارهم في خطة وجهود الدولة المصرية في عملية الإصلاح.

- الشباب الدارسين بالخارج هم سفراؤنا بالخارج لنقل الإنجاز الذي حققته الدولة المصرية في فترة وجيزة، والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية، لاحتواء أزمة فيروس كورونا العالمي، والعمل على التعافي منها.