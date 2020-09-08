صور.. شكل امتحان الثانوية العامة الجديد وطرق التقييم

امتحان الثانوية العامة الجديد 2021 ـ 2020 أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن شكله وطرق التقييم في المؤتمر المعلن فيه خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد المقرر بدءه 17 أكتوبر المقبل.

ـ 4 نماذج امتحان مختلفة، وتصمم الامتحانات عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.

ـ العام الأول الذي سيتخلله العنصر الإلكتروني، وتصبح الامتحانات والتصحيح إلكترونيًا بالكامل، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ـ ستحتوي امتحانات الثانوية العامة على طريقة أسئلة جديدة تعتمد على الفهم بدلاً من طرق الحفظ التقليدية.

ـ إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب، وسيتم احتساب المجموع الأعلى، على أن ينعقد امتحان غي شهر يونيو وفرصى أخرى للتحسين في شهر أغسطس.

ـ الإبقاء على نظام التشعيب لهذا العام (علمي علوم وعلمي رياضة).