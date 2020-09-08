محافظ قنا: انتظام سير العملية الانتخابية بجولة الإعادة

ترأس كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية الانتخابات بجولة الإعادة لمجلس الشيوخ.

وأكد "شلبي" انتظام سير العملية الإنتخابية بجولة الإعادة وفتح اللجان فى مواعيدها مؤكدا أن غرفة العمليات تباشر أعمالها على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور، مشيرًا إلى ربط غرفة العمليات الرئيسة بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية لمواجهة أى طارئ .

يذكر أن عدد الناخبين الذى يحق لهم التصويت على مستوى محافظة قنا يبلغ ٢ مليون و ٢٦ الف و ٩٩٤ مواطن وعدد المراكز الإنتخابية 348 مركز إنتخابى يضم ٤٦٨ لجنة فرعية.