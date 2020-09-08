إجراء فحوصات كورونا لـ3500 مسافر للخارج بالشرقية

أجرى المعمل الإقليمي المشترك بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، فحص الحمض النووي PCR لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لـ3518 مواطنا من المسافرين للخارج من أبناء محافظة الشرقية، منذ بدء العمل يوم 29 يوليو الماضي.

وقال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن ذلك يأتي بناء على تعليمات سلطات الطيران المدني والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها.

وأوضح مسعود أن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يومياً بدءاً من الساعة 9 صباحا، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني https://clab.mohp.gov.eg/ علي الإنترنت.