"ريان" تستجيب لشكاوى قريتي "ميت العطار وعزبة العمري" بمركز بنها

أجرت ايمان ريان، نائب محافظ القليوبية، جولة تفقدية، اليوم، بقرية ميت العطار التابعه للوحدة المحليه بطحله وعزبة العمري التابعة للوحدة المحليه بشبلنجه بمركز بنها، استجابةً للشكوى المقدمة من المواطنين، بناءً على تعليمات المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، بالغهتمام بالتواجد بصورة يومية بين المواطنين في الشارع للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها.

كان أهالي قرية "ميت العطار" تقدموا بشكوى لنائب المحافظ بشأن سوء حالة سوق القرية وانتشار التعديات على الطريق العمومي، واستجابت نائب المحافظ بعقد جولة تفقدية لفحص الشكوى على أرض الواقع، بحضور علي إمام، نائب رئيس المدينة، وعيد عزت، رئيس الوحدة المحلية بطحلة، وبعد المعاينة تم تكليف رئيس الوحدة بضرورة تنظيم السوق واستغلال الترعة المغطاه ودراسة الأمر والعرض، وإزالة أسباب الشكوى .

كما تم التوجه لعزبة العمري استجابة لشكوى الأهالي بضرورة توصيل الصرف الصحى من خلال المشاركة المجتمعية والمساهمة في تكلفة التوصيل، وجرى التواصل تليفونيا برئيس الجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحى لدراسة الوضع وربط العزبة بأقرب محطة، أو وضعها في أقرب خطة.