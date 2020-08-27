نائب محافظ القليوبية تشارك في الحفل الختامي لبرنامج "السيدات يمضين قدما"

شاركت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم، في الحفل الختامى للبرنامج التدريبي "السيدات يمضين قدما"، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية (Ilo) وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن خطة المحافظة لتنمية القرى الأكثر أحتياجا.

جاء ذلك بحضور وتنسيق المهندسة نجلاء الفرماوي مدير مكتب المبادرات والتواصل مع الشباب بمكتب المحافظ، والدكتور محمد علام نائب رئيس مجلس مدينة القناطر، وأحمد نجاح مسؤل التدريب بجهاز تنمية المشروعات، ويمنى فهمي مديرة شركة the market internet، وعبدالحليم جودة عبدالحليم جهاز تنمية المشروعات ومدير التنسيق والمتابعة بالقليوبية.

وجرى تدريب السيدات على ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور مسؤلى بعض من الجمعيات الأهلية بقرية أجهور الصغرى.

جدير بالذكر، أنه تقدم للبرنامج حوالى 50 سيدة، وتم اختيار عدد 25 سيدة انطبقت عليهن الشروط، وهى شرط السن من 18 حتى 45 سنة، وشرط القراءة، وشرط الكتابة، أن يكون لديها مشروع، أو تريد البدء في عمل مشروع.

يذكر أنه تم الانتهاء من تدريب أكثر من 50 سيدة للنهوض بالمرأة داخل قرية الحسانية بطوخ، على ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن خطة المحافظة لتنمية القرى الأكثر احتياجا.