نائب محافظ القليوبية تستجيب لشكاوى أهالى قرية "ميت عاصم"

تفقدت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، الطرق والمدارس بقرية ميت عاصم التابعه للوحدة المحليه بسندنهور بمركز بنها، إستجابة للشكوى المقدمة من المواطنين بشأتن تدهور أوضاع القرية.

كان الأهالي تقدموا بشكوى لنائبة المحافظ بشأن تدهور شوارع القرية بعد الإنتهاء من توصيل الغاز الطبيعي وعدم رصف الطرق والشوارع، على الفور تم تكليف رئيس الوحدة المحلية بسندنهور بسرعه التنسيق لإعادة الشئ لأصله ورصف الطرق حال إنهاء توصيل المرافق.

كما طالب الأهالى بتغطية الترعة من السكه الحديد الي الكوبري لتوسعة الطريق أما مزلقان ميت عاصم واستجابت "ريان" وأشارت الى التنسيق مع مديرية الرى وهيئة السكة الحديد.

كما طالب الأهالى بضرور عمل حرم طريق لمدرسة الكرامة الإبتدائية المشتركة ووضع بولدرات لعمل طريق مشاة لطلبة المدرسة لانها تقع على الطريق العمومى مباشرة ولا يوجد أى عائق يحمى الطلبة أثناء الدخول والخروج، وجرى تكليف رئيس الوحدة المحلية بوضع بولدرات وتوفير بلاط إنترلوك وعمل ممشي بجانب سور المدرسة وذلك حفاظا علي ارواح الطلاب .

كما طالب الأهالى بضرورة إستكمال كوبري المشاة أمام مزلقان القرية لتعدية السكة الحديد ، وأشارت ريان الى أنه سيتم التنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديد .

وأختتمت ريان جولتها بتفقد مدرسه ميت عاصم الابتدائية المشتركة القديمه وذلك رغبة لطلب الاهالى بضرورة احلال وتجديد المدرسة لاستيعاب الكثافه بالفصول وزيادة عدد الطوابق بها من دورين الى خمس أدوار.