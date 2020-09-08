أهالى "السدح" عن الراحل محسن عادل بعد تطوير قريتهم: هندعيله فى صلاتنا

توجه أهالي قرية السدح بالفيوم، بالدعاء لروح الراحل محسن عادل، الخبير الاقتصادي، ورئيس هيئة الاستثمار السابق، وذلك بعد اقتراب الانتهاء من أعمال التطوير لمنازلهم، وتنفيذ عدة مشروعات تنموية لهم للمساهمة فى خلق فرص عمل، وذلك كصدقة جارية، تخليدا لذكرى الراحل محسن عادل.

وتواصل مؤسستا صناع الخير للتنمية والجود الخيرية، خطوات تطوير وإعادة إعمار قرية السدح مركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث أسفر المسح عن 25 منزلا الأكثر احتياجًا بالقرية، وبالفعل بدأت أعمال التطوير فيهم، بالإضافة إلى أنه سيتم عمل مشروعات تنموية صغيرة داخل القرية للمساهمة فى إيجاد فرص عمل للأهالى.

أم احمد، إحدى أهالى القرية، والتي توافرت شروط إعادة أعمار المنازل على منزلها، قالت: "مكناش عايشين وبيتنا اللي عايشة فيه مع جوزى وولدين وبنتين، كان عبارة عن حيطان، لا عندنا سقف ولا عندنا اي حاجة، لغاية ما عرفنا بموضوع التطوير ده عشان تكون صدقة جارية على روح الدكتور محسن عادل".

وأضافت السيدة لـ"الوطن": "ربما يرحمك يا دكتور محسن، عمرنا ما هننساك من الدعاء وإحنا بنصلي أو وإحنا صايمين وبنفطر".

ورحل الخبير الاقتصادي محسن عادل، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في يونيو الماضي عن عمر ناهز الـ43 عامًا.