التخطيط: 874.2 مليون جنيه مخصصات لمحليات الإسكندرية في 2021

سلطت وزارة التخطيط، الضوء على محافظة الأسكندرية، كاشفة عن حجم المخصصات الموجهة للمحافظة في العام الجديد 2021/2020.

وقالت الوزارة، على حسابها بـ"فيس بوك"، اليوم الثلاثاء: "من خطة العام المالي المقبل 2021/2020، تستحوذ محافظة الإسكندرية على 874.2 مليون جنيه من إجمالي مخصصات دواوين عموم المحافظات لبرامج التنمية المحلية".

وأضافت "الوزارة"، أن المحافظة بها أكبر ميناء بحري في مصر هو ميناء الإسكندرية، والذي يمر به حوالي 80% من إجمالي الواردات والصادرات المصرية، ويحدها من الشمال البحر المتوسط وبحيرة مريوط جنوباً حتى الكيلو 71 على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ويحدها من جهة الشرق خليج أبو قير ومدينة إدكو ومنطقة سيدي كرير غرباً حتى الكيلو 36.30 على طريق الإسكندرية – مطروح السريع، وتقدرمساحتها بحـوالى 2,679 كم2 أى ما يعادل 1,034.4 ميل مربّع".

وتعد وزارة التخطيط تقريراً يومياً على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن الاستثمارات المخصصة لمنطقة أو محافظة مصرية خلال خطة العام الجديد، بهدف توعية المواطنين من أبناء هذه المحافظات بالاستثمارات الموجهة لمحافظاتهم.