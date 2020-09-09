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حظك اليوم الأربعاء 9-9-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:37 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

يتميز مولود برج الأسد بشخصيته القوية والمسيطرة على المحيطين به، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم تساعدك الأفلاك على القيام بنشاطات ممتعة وتحصل على الدعم بسهولة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يمدك بالمزاج الجيد ويجعلك تقيم علاقات راسخة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

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