محافظ مطروح يتفقد لجان الانتخابات ويشدد على "الإجراءات الوقائية"

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عددًا من اللجان الانتخابية اليوم، لمتابعة انتظام عملية التصويت واستقبال الناخبين، وشدد خلال جولته على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية.

وتابع "شعيب" تطبيق الإجراءات الوقائية باللجان وتوفير جميع الأجواء المناسبة من إستراحات ومظلات لانتظار الناخبين أمام اللجان مع التيسير على المرضى وكبار السن للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، وتفقد المحافظ لجنة مدرسة جمال عبد الناصر وأبوبكر الصديق لضمان عدم وجود أية معوقات.

جدير بالذكر أنه جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة مطروح تجري فى عدد 138 مركزا إنتخابيا داخل 142 لجنة فرعية، بإجمالى عدد الناخبين 299,581 ألف ناخب على مستوى المحافظة.