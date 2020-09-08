انتشار مكثف لقوات الشرطة لتأمين جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ

شهدت مختلف مديريات الأمن التي تشهد جولة الإعادة لانتخابات (مجلس الشيوخ 2020) إجراءات تأمينية واسعة النطاق، وانتشار مُكثف للقوات بمحيط لجان التصويت، تنفيذاً للخطط والإجراءات الأمنية التى أعدتها وزارة الداخلية لحماية وتأمين المواطنين، وتوفير مناخ آمن أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية.

وشارك في تنفيذ إجراءات التأمين مختلف القطاعات الأمنية من خلال عناصر مدربة ذات جاهزية عالية مزودة بأحدث التقنيات والمعدات التي تتيج لها سرعة التعامل مع أي خروج على القانون والمواقف الطارئة، وذلك تزامناً مع انتشار أمني مكثف على مستوى الجمهورية، وتشديد إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية، ضمن خطة أمنية متكاملة تمتد حتى انتخابات مجلس النواب المقبلة في نوفمبر 2020.

وواصل مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية المرور على الخدمات والتأكيد على استمرار يقظة القوات وحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني خاصة مع كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين غير القادرين على الحركة الراغبين في الإدلاء بأصواتهم بلجان الإقتراع من خلال توفير كراسي متحركة بكافة مقار اللجان.

ويجري التأكد من مراجعة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية، والتحقيق من وجود مسافات أمنة بين المواطنين، بما يوفر مظلة أمنية محكمة يمارس من خلالها المواطنين حقهم الدستورى فى التصويت.