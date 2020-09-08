قومي المرأة ببورسعيد يدشن حملة "صوتك أمانة"

دشن المجلس القومى للمرأة، فرع بورسعيد، حملة "صوتك أمانة والكمامة حماية وأمان" بقرية المناصرة غرب المحافظة، لتوعية سيدات القرية بأهمية الإدلاء بأصواتهن فى إنتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ.

ورفعت سيدات القرية لافتات أمام اللجان تضمنت شعار الحملة، وقالت نجلاء إدوار، مقررة الفرع، إن سيدات القرى أصبح لديهن وعي كبير بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، فضلًا عن دورهن الكبير فى حشد أسرهن ومعارفهن للنزول والمشاركة فى الانتخابات.

وأضافت أن الحملة استهدفت توعية سيدات قرية المناصرة بأهمية إرتداء الكمامة وحث السيدات لأبنائهن على الالتزام بها والتوعية بأهمية التباعد الإجتماعي واستخدام الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الحملات مستمرة فى قرى جنوب وغرب بورسعيد وفى أحياء المدنية للوصول لكافة السيدات باعتبار المرأة هي المحرك الرئيسي للأسرة فى الوصول لهدف الحملة بالمشاركة فى الانتخابات والتوعية بأهمية الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا.