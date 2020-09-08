ضبط إحدى السيدات تدير أكاديمية وهمية للتعليم بالدقهلية

ألقت قوات الأمن بالدقهلية القبض على سيدة، تدير مقرًا وهميا لمنح شهادات مزورة لطلبة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 13 ألف جنيه للشهادة الواحدة.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام سيدة (حاصلة على بكالوريوس، مقيمة بدائرة قسم شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية)، بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة دكرنس، واتخذته وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي في مجال الاحتيال على طلبة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا.

وعملت المتهمة على إيهام الطلاب بأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية في مجالات (التمريض، تركيبات الأسنان، التحاليل الطبية، العلاج الطبيعي، مساعد صيدلي، مساعد طبيب أسنان الأشعة، مساحة خرائط، صحافة وإعلام) تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، ونظمت دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكنت من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم شهادات دراسية وعلمية منسوبة للجامعات المصرية وتحصلت منهم على مبالغ مالية نظير ذلك تراوحت ما بين 8800 إلى 13000 جنيه من كل شخص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكورة وضبطها بمقر الأكاديمية، وعُثر على (231 شهادة دراسية بأسماء أشخاص مختلفين منسوبة لعدة جهات تُفيد حصولهم على دبلوم تدريبي في عدة تخصصات- 18 بيان نجاح- 5 شهادات تقدير- 3 شهادات تدريب- 2 شهادة قياس مهارة- 17 بطاقة دفع إلكتروني- كمية كبيرة من استمارات التوظيف والتقدم والتسجيل منسوبة للأكاديمية ومن الأوراق الخاصة بالدعاية للأكاديمية- كمية كبيرة من الكارنيهات منسوبة لإحدى الجمعيات- دفتر إيرادات ومصروفات خاص بالأكاديمية- 9 كتب خاصة بالمواد الدراسية بالأكاديمية- كلاشيه خاص بالأكاديمية- جهاز كمبيوتر محمول مُحمل عليه المواد التعليمية الخاصة بالأكاديمية- مبلغ مالي من حصيلة نشاطها- 72 إيصال سداد مبالغ مالية من الدارسين).

بمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامي، فتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة لتتولى التحقيق.