وزير التعليم: أعدنا مجموعات التقوية مرة أخرى لمحاربة "السناتر"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نظام الثانوية العام الجديد يهدف إلى رفع الضغط عن الطلاب، خاصة أنه لن يتضمن وجود عنصر بشري في وضع الأسئلة أو التصحيح، ما سيؤدى بدوره إلى إلغاء التظلمات، مع تصحيح أوراق الامتحانات إلكترونيًا.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الدولة قدمت كل ما تستطيع للطلاب من أجل البدء بشكل أكثر طمأنينة مع بداية العام الدراسي الجديد، موضحًا أن الوزارة قررت إعادة مجموعات التقوية مرة أخرى للمدارس من أجل تعظيم استفاده الطلاب من مدرسيهم ومدرستهم في توصيل المعلومات، ولمحاربه النظم الأخرى من وسائل التعليم غير معتمده كالسناتر وغيرها.

وأكد أن ولي الأمر سيجد أمامه فرصًا عدة لاختيار المدرس ومجموعات التقوية التي سيلحق بها ابنه او ابنته، وبتلك الطريقة تكون الوزارة قد نجحت في تطوير المدارس والمعلمين والطلاب على حد سواء، وكذا القضاء على المنافذ غير الشرعية في العملية التعليمية.

وتابع: "بقولهم بالنظام الجديد انتم مش محتاجين تروحوا بره خدمات وزارة التربية والتعليم، لأن النظام ده سيعد الطلاب للامتحان بشكل جديد وحديث".