لجنة الفيضانات السودانية: انخفاض تدريجي في مناسيب النيل

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيانها اليوم أن مناسيب النيل بدأت في الانخفاض التدريجى في بعض الأحباس.

وأشارت إلى أن محطات الرصد الأرضية وصور الأقمار الإصطناعية بالهضبة الأثيوبية والسودان أظهرت أن متوسط الأمطار في أعلى حوض النيل الازرق أيام 4-5-6 سبتمبر، كانت 13 5، و6 ملم على التوالي مما يؤدي الى إنخفاض في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية-الأثيوبية ليوم غد الأربعاء ليكون في حدود 700 مليون متر مكعب، بينما كان متوسط الأمطار في حوض العطبراوي يومي 4 و5 سبتمبر 13 و7 ملم على التوالي مما يؤدي أيضا إلى إنخفاض كبير في وارد العطبراوي ليصبح في حدود 130 مليون متر مكعب، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وتوقعت لجنة الفيضانات أن تكون المناسيب ليوم غد الأربعاء على النحو التالي: قطاع: الدمازين–سنار سيشهد إستقراراً. وقطاع: سنار-الخرطوم سيشهد إنخفاضاً (في حدود 2 سم).

وقطاع: الخرطوم-عطبرة سيشهد إستقراراً. وقطاع: خشم القربة-عطبرة سيشهد إنخفاضاً (في حدود 3 سم).

وقطاع: عطبرة-سد مروي سيشهد إنخفاضاً (في حدود 7 سم).

وقطاع: سد مروي-الدبة سيشهد استقراراً.

وقطاع: الدبة-دنقلا سيشهد استقراراً.