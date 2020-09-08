إطلاق الخدمات على البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية

ترأس اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع مسئولي المحافظة.

ووافق المجلس التنفيذي خلال الجلسة على عدة قرارات أهمها، الموافقة على الكتاب الدوري بشأن إطلاق خدمات للمواطنين على البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات لعدد (54) خدمة بداية من 1 / 7 / 2020 في إطار خطة الدولة بتيسير تقديم الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والموافقة على اعتماد نماذج توحيد الأوعية والرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب والمركز النموذجي للخدمات.

وتمت الموافقة المبدئية على قبول التبرع من أحد المواطنين عن قطعة الأرض الكائنة بناحية التوفيقية عزبة الستين بحي المنتزة ثان وتخصيصها لإقامة معهد أزهري.