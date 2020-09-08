منصة إلكترونية بجامعة الإسكندرية لتدريب الأساتذة والطلاب

قال الدكتور علاء الدين رمضان، نائب جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة بصدد إنشاء المنصة الإلكترونية للتدريب لتحقيق التكامل بين جميع ‏مراكز التدريب بالجامعة وتدريب أعضاء هيئة ‏التدريس والطلاب والخريجين والجهاز الإداري.‏

واضاف أن الجامعة شكلت اللجنة القومية للتنمية المستدامة‎، ‏لتكون حلقة وصل بين ‏الأطراف المختلفة والوفاء بالمسؤولية المجتمعية تجاه تحقيق أهداف التنمية ‏المستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد خلال عرض تقرير نشاط جامعة الإسكندرية، أن الجامعة اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية للتعايش مع فيروس ‏كورونا المستجد من خلال التوعية بخطورته والتكافل للطلاب والعمالة المؤقتة وتوفير ‏المطهرات والكمامات وتوزيعها على كليات ومعاهد الجامعة.

‏واستعرض التقرير ملف الجامعة الخضراء، من خلال استخدام بدائل الطاقة الحديثة ‏والآمنة مثل الطاقة الشمسية وزيادة المساحات الخضراء، وإدارة المخلفات وترشيد المياه، ما انعكس على ترتيب الجامعة لتحتل المركز 332 عالميا طبقا للتصنيف ‏العالمي ‏Green metric‏، وتطبيق آليات حساب البصمة ‏الكربونية وموقف جامعة الإسكندرية ومدى إسهامها في انبعاثات غاز الكربون.

وفي مجال استخدام الطاقة الشمسية، تمكنت الجامعة من البدء في مشروع توريد وتركيب ‏وتشغيل المحطة الشمسية الفوتوفولتية بقدرة 20.1 ك وات، أعلى مبنى إدارة ‏جامعة الإسكندرية بالشاطبي.

وفي إطار تطبيق استراتيجية ترشيد استهلاك الطاقة، تقوم ‏الجامعة بالتغيير إلى لمبات الليد الموفرة للطاقة بجميع كليات ومعاهد الجامعة.

وأشار إلى أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالتطوير المؤسسي والإصلاح الإداري، طبقاً ‏للتوجه الاستراتيجي لرؤية مصر 2030.

وأوضح التقرير أن الجامعة قدمت عددا كبيرا من الاستشارات، مثل دراسة تقييم الأثر البيئي لتطهير وتكريك بحيرة مريوط.

وأنشأت جامعة الإسكندرية الحاضنات التكنولوجية، ‏بالتعاون مع الجهات الصناعية، لدعم الاقتصاد المبني على المعرفة وللوصول ‏إلى منتجات محلية الصنع.