محافظ أسيوط يفتتح لوحتي توزيع كهرباء بتكلفة 80 مليون جنيه

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لوحتي توزيع كهرباء أبوتيج البحرية والزرابي، اليوم، بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه للوحدتين، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة.

حضر الافتتاح المهندس أسامة محمد أنور، وكيل وزارة الكهرباء بأسيوط، ويسري كامل، رئيس مركز ومدينة أبوتيج.

في بداية الجولة افتتح المحافظ لوحة توزيع كهرباء أبوتيج البحرية والتي تم إنشائها بتكلفة 40 مليون جنيه، واستمع إلى شرح من وكيل وزارة الكهرباء عن أهمية اللوحة التي تخدم أغلب مناطق مدينة أبوتيج ومستشفى أبوتيج العام، وتساعد في تحمل الأحمال الزائدة وتساعد في عمل مقايسات للمشروعات الكبرى التي تتطلب خلايا خروج خاصة من الجهد المتوسط.

كما استكمل المحافظ زيارته بافتتاح لوحة توزيع كهرباء الزرابي، بهندسة كهرباء مركز أبوتيج وجرى إنشائها بتكلفة 40 مليون جنيه، واستمع إلى شرح من وكيل وزارة الكهرباء عن أهمية اللوحة التي تعتبر نقطة جديدة تتوسط قرى الزرابي ودكران وحاجر دكران وقرية البلايزة والأقادمة وتم إنشاء اللوحة حتى يتثنى توزيع الكهرباء على تلك القرى لتحسين الجهد بها بحمل (30 ميجا وات) لافتًا إلى أن مبنى اللوحة عبارة عن قطاعين يتم تغذيته من محطة محولات الغنايم عبر توفير تغذية بديلة للمغذيات التي لها مصدر تغذية واحد (مغذي المنطقة الصناعية، مغذى دكران، مغذى أبوخرص) .

وأكد محافظ أسيوط – خلال الزيارة – أهمية دعم مشروعات المرافق والبنية الأساسية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع وتوفير حياة كريمة لهم لافتًا إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية بالمحافظة تستهدف 60 قرية في المرحلة الأولى بقطاعات الصحة والتعليم ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والشباب والرياضة والطب البيطري والتضامن الاجتماعي فضلًا عن المشروعات التب يتم تنفيذها بواسطة جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وتأهيل المنازل.