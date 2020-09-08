كيف يتم إلزام الطلاب بالمذاكرة بعد تقليص أيام الدراسة في المدرسة؟

عدة قرارات أعلنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد ظهر اليوم لإعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد، والذي تتضمن عدة قرارات أبرزها، أن حضور الطلاب لن يكون يوميا بالشكل المعتاد المتعارف عليه.

ففي المرحلة الثانوية والإعدادية سيكون حضور الطلاب يومين أسبوعيا، كذلك رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي المدرسة ذات الفترة الواحدة يذهب الطلاب 4 أيام.

الدكتور مجدي حمزة، الخبير التعليمي والتربوي، أوضح أن التعلم أون لاين أحد مظاهر التواصل العصري، وهو جزء من منظومة التعلم الحديثة وليس الأساس، مشيرا إلى أن الأساس في التعلم هو التفاعل بين المعلم والطالب سواء بالمناقشة أو الأنشطة.

وأضاف حمزة لـ"الوطن"، أن التعليم أون لاين له عدة مميزات أخرى منها سهولة الحصول على المعلومة، وإتاحة الفرصة للمذاكرة في أي مكان وفي أي وقت، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى شبكات إنترنت قوية، وخبرة من المعلمين في التعامل مع الأدوات التكنولوجية الحديثة.

وتابع أن طبيعة العملية التعليمة تغيرت فأصبحت مشاركة بين الطالب والمعلم، فالطالب أصبح لديه تكليفات مطالب بتنفيذها، موضحا أن الأسرة يجب أن يكون لها دورا في مراقبة الطالب واستخدمه للتعليم عن بعد.

بينما قال الدكتور شريف العمري، الخبير التربوي، أن الطالب يجب أن يعتمد على نفسه في التعلم، وأن يعلم مسؤوليته في العملية التعليمة، موضحا أن عملية المتابعة ستكون من خلال التكليفات المستمرة التي تتطلب من الطالب العمل عليها خلال فترة التعلم من المنزل.

وأضاف العمري لـ"الوطن"، أن الأسرة يجب أن يكون عليها عامل في متابعة الأبناء، وذلك من خلال المتابعة المستمرة مع برنامج التعلم عن بعد، وتدريب الطالب على البحث عن المعلومة بنفسه واستكمال التعلم.