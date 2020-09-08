وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة معهد تيودوربلهارس للأبحاث

عقد مجلس إدارة معهد تيودوربلهارس للأبحاث اجتماعه الدوري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة وفاء قنديل رئيس المعهد، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد الوزير على ضرورة جاهزية المعاهد والمراكز البحثية للعام الدراسى الجديد بالاضافة الى ضرورة التأكد من استعداد المستشفيات التابعة لها لمواجهة COVID 19، وفق القواعد التي يصدرها المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية.

ووافق المجلس على منح اللقب العلمي وتعيين باحث بوظيفة أستاذ باحث بالمعهد، بالإضافة إلى تعيين عدد من الباحثين حيث توجد درجات شاغرة للتعيين عليها، كما وافق على قبول التبرع المقدم من الدكتورة سهير منسى الأستاذ المتفرغ بالمعهد ورئيس مجلس إدارة رابطة أعضاء هيئة البحوث بالمعهد بشأن شراء شهادة استثمار ذات العائد بقيمة 150 ألف جنيه، وذلك من الحساب الخاص بالجمعية لصالح مستشفى المعهد، وناقش المجلس الإجراءات المتعلقة بترقيات بعض السادة أعضاء هيئة البحوث.

واستعرضت رئيس المعهد أهم الانجازات الخاصة بالمعهد خلال الفترة الماضية سواء على مستوى الإنشاءات أو الأبحاث العلمية، مشيرة إلى أنه جار الانتهاء من إجراءات ميكنة المستشفى التابع للمعهد، ومركز البيانات التابع للمعهد، فضلاً عن تدريب السادة أعضاء البحوث والإداريين على النظام الإلكترونى الجديد، بالإضافة إلى صرف حافز النشر العلمي للسادة الباحثين بالمعهد.