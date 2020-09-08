مصر للطيران تعلن إجراءات السفر إلى روسيا بداية من 17 سبتمبر الجاري

أعلنت شركة مصرللطيران استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وموسكو بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا اعتباراً من يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020، حيث من المخطط أن تشغل الشركة رحلاتها إلى موسكو أيام (السبت والثلاثاء والخميس).

وأوضحت الشركة فى بيان صحفي، اليوم، أنه فيما يخص الاشتراطات والإجراءات الوقائية المطلوبة للسماح للمسافر بالتوجه لموسكو فإنها جاءت على النحو التالي:

1- ضرورة الحصول علي شهادة طبية مع نتيجة اختبار PCR سلبية لفيروس كورونا (COVID-19) من أحد المعامل المعتمدة في مصر صادرة قبل 72 ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول الي موسكو.

2- أن تكون الشهادة الطبية صادرة باللغة الروسية أو باللغة الإنجليزية حتى يتم السماح للمسافرين صعود الطائرة من القاهرة.

3- تطبيق كافة التدابيرالصحية الأخرى التي تتطلبها الشركة عند الوصول وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا.

4- وأوضحت الشركة أنه يمكن للعملاء حجز تذاكرهم من خلال مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي محمول أو 090070000 أو عن طريق موقعها الإلكتروني egyptair.com.

وكان مصدر بـ سلطة الطيران المدني المصرية، أكد فى تصريح سابق لـ"الوطن"، أنَّ إعادة تشغيل رحلات الطيران من القاهرة إلى موسكو والعكس والتي ستسيرها شركتي "آير فلوت" الروسية ومصر للطيران بواقع 3 رحلات أسبوعية لكل شركة ستبدأ منتصف الشهر الجاري عقب حصول الشركتين على تصاريح التشغيل والموافقة من سلطتي الطيران المدني في البلدين.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنَّه ليس معنى إعلان شركة "آير فلوت" بدء تسيير رحلاتها اعتبارًا من بعد غد الأربعاء أن الرحلات سيتمّ تشغيلها فى هذا الموعد، فالرحلات ستبدأ فعليًا منتصف الشهر وقد تتأخر لبضعة أيام إلى حين الحصول على كافة الموافقات، منوهًا إلى أنَّ الرحلات ستنطلق من خلال "مبنى الركاب 2" بمطار القاهرة.

وقال سامح سعد مستشار وزير السياحة السابق للتسويق، إنَّ القرار الروسي بعودة الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو "جيدة للغاية"، معربًا عن أمله في أن تشجع تلك الخطوة العديد من الدول الأوربية لاستئناف رحلاتها لمصر قريبًا.