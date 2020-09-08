مصر للطيران تُعلن عن تشغيل 3 رحلات أسبوعيا إلى موسكو

تعلن الشركة الوطنية مصرللطيران عن استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وموسكو بمعدل ٣ رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ١٧ سبتمبر 2020، حيث من المخطط أن تشغل الشركة رحلاتها إلى موسكو أيام (السبت والثلاثاء والخميس).

وفيما يخص الإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر إلى موسكو ، تُهيب مصر للطيران بالسادة العملاء المسافرين على رحلاتها إلى موسكو ضرورة الحصول علي شهادة طبية مع نتيجة اختبار PCR سلبية لفيروس كورونا (COVID-19) من أحد المعامل المعتمدة في مصر صادرة قبل 72 ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول الي موسكو وان تكون باللغة الروسية أو باللغة الإنجليزية حتى يتم السماح للمسافرين صعود الطائرة من القاهرة بالإضافة إلى التدابير الصحية الأخرى التي تتطلبها الشركة عند الوصول وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا. ويمكن للعملاء حجز تذاكرهم من خلال مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي محمول أو 090070000 أو عن طريق موقعها الإلكتروني egyptair.com.