محافظ سوهاج: لم نتلق شكاوى بشأن العملية الانتخابية 

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، عددا من اللجان الفرعية بنطاق حي شرق، ومدينة أخميم، اليوم، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بجولة لانتخابات مجلس الشيوخ وتوفير كافة الإجراءات اللازمة وأوجه الدعم لعناصر العملية الانتخابية من قضاة ومشرفين وناخبين.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد الشمندي مساعد مدير أمن سوهاج للأمن، وعامر عوض رئيس حي شرق سوهاج، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، والدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ.

وخلال جولته، تفقد محافظ سوهاج لجان الاقتراع بمدارس " طارق بن زياد، وباحثة البادية بحي شرق سوهاج، ومدرسة قدري أبو حسين بمدينة أخميم "، واطمأن من رؤساء اللجان على توفير كافة سبل الراحة، موجها رؤساء حي شرق ومدينة أخميم بالتنسيق التام وتذليل أي عقبات، والتأكيد على إتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتكثيف أعمال تطهير اللجان، وأماكن إنتظار الناخبين، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان.

وأشار " الفقي " إلى انتظام سير العملية الانتخابية في اليوم الأول، وعدم تلقى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أية شكاوى، مناشدا جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت بالنزول والمشاركة الإيجابية لاختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ، والتأكيد على عزم وإصرار الشعب المصري لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة .