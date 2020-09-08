"نشأت ووفاء" أول المشاركين في انتخابات سوهاج: عمرنا ما كنا سلبيين

كانا أول الواصلين إلى لجنة المدرسة الثانوية العسكرية بمدينة سوهاج، رغم أن منزلهما ليس قريبا من المقر الانتخابي، لكنهما أصرا على الحضور مبكرا ليؤديا واجبهما تجاه الوطن ويدليان بصوتيهما في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.

نشأت صادق، البالغ من العمر 68 عاما، - مدير عام سابق التربية والتعليم – أكد أنه لم يتخلف في يوم من الأيام عن المشاركة في أية استحقاقات انتخابية، مؤكدا أنه لا يوجد بينه وبين أي من المرشحين صلة قرابة أو صداقة، لكنه أدلى بصوته لمن يستحق من المرشحين العشرة الذين يخوضون جولة الإعادة.

وأكد صادق، أنه وزوجته لم يكونا في يوم من الأيام سلبيين، مؤكدين أن من يقاطع الانتخابات شخص سلبي، وكان من المفروض عليه التوجه إلى صناديق الانتخابات والإدلاء بصوته لمن يراه مناسبا، مؤكدا أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية هي مشاركة في بناء الدولة، "مصر تستحق مننا الكثير".

وقالت زوجته وفاء، البالغة من العمر 61 عاما – موظفة سابقة بمكتب الخبراء – إنها تحرص وزوجها على التوجه إلى صناديق الانتخابات باستمرار، لافتا إلى أنها حرصت على المشاركة في الجولة الأولى في انتخابات مجلس الشيوخ مبكرا.

وأكدت وفاء أن ابنها والذي يعمل في الإمارات، يشارك في كل الاستحقاقات الانتخابية سواء كان داخل البلاد أو خارجها.