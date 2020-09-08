"شوقي": نسعى لأن يكون التعليم متعة وليس "علقة"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه يحمل رسالة طمأنة لأولياء الأمور بأن الدولة تقف خلفهم، وأنها حريصة على مستقبل أبنائهم بشدة، حتى يتعلموا ويكتسبوا المهارات بالتزامن مع الحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى عقد مؤتمر مع وزير الصحة يوم الخميس المقبل لمناقشة طرق مكافحة فيروس كورونا قبل بدء الدراسة.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن النظام الجديد يهدف للتعلم بشكل جيد وصحيح، باعتباره "متعه مش علقة"، كما أنه يؤدى إلى "مهارات حقيقية وليس نمر"، موضحًا أن الدولة ستوفر للمواطنين أموالهم وتعطي لأبنائهم منتجًا تعليميًا عالي الجودة بشكل مجاني أو بتكلفة أقل مما كان سابقًا: "هنحسن مع بعض، واتقدمنا كتير الكام سنة اللي فاتوا وبطمنهم".

وأكد أن النظام الجديد تخلي عن العامل البشري في وضع الامتحانات، وكذلك تصحيحها، ما سيمنع التسريب، وستكون الامتحانات متساوية في الصعوبة وليست في الأسئلة، وهو أمر من شأنه القضتء على الأخطاء البشرية، مشيرًا إلى أنه في حال حصول الطالب على نتيجة سيئة في امتحانات يونيو فمن الممكن أن يخضع لامتحان آخر في شهر أغسطس: "بنفكر نغير القانون إن الامتحان الطالب ممكن يدخله أكثر من مرة زي الامتحانات الأجنبية والتويفل".