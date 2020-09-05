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طارق شوقي: نحاول عمل امتحان SAT مصري خلال شهر

وزير التعليم: الامتحان المصري سينقذ الطلاب من التحكم الأجنبي

كتب:

شريف سليمان
02:05 ص | السبت 05 سبتمبر 2020
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة قررت بعد مناقشات كبيرة، إجراء امتحان مصري يقيس مدى تحصيل الطلاب في الشهادة الأمريكية، وذلك خدمةً لطلاب مصر في 500 مدرسة بدبلومات النظام الأمريكي، مشددًا على أنه سينقذ الطلاب من التحكم الأجنبي.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "هذا الامتحان سيكون نسخة مصرية من (السات) وسنتيحه في أقرب فرصة كبديل عن هذه الشهادات، لكي يستطيعوا الالتحاق بجامعات مصر الحكومية، وقد يستطيعون الالتحاق بجامعات دولية بموجب هذه الشهادات، لكن هذا الأمر يستلزمه وقتًا كبيرًا".

وتابع: "الإمارات قامت بعمل نظام مماثل اسمه إمارات سات، استغرق منها 5 سنوات، ونحاول في الوزارة عمل هذا النظام في أقل من شهر".

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