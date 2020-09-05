طارق شوقي: طلاب "الدبلومة الأمريكية" يسافرون الصين لتسريب امتحانات SAT

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن تسريب امتحانات الـ "SAT" يحدث كثيرًا، وهذا العالم ليس الأول الذي يحدث فيه تسريب لامتحاناتهم، موضحًا أن الاهتمام بتحصيل الدرجات يدفع البعض بأعمال كثيرة من أجل الحصول على الدرجة كاملة"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى.

وأضاف "شوقي"، أن امتحان السات متشابه في الكثير من الدول: "الاختبار ينظم في دول كثيرة، الطلاب في مصر عرفوا أن الامتحان في مصر زي نفس نموذج الامتحان في الصين، بعضهم يسافرون الصين من أجل تسريب الامتحان".

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن هناك تنسيق مع وزارة التعليم العالي، حيث إنه خاطب وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، وأكد عبد الغفار أنه في انتظار التنسيق للدبلومة الأمريكية، فالدولة المصرية تسعى جاهدة وتبحث عن حل لأزمة الطلاب رغم أنها ليست طرفًا في المشكلة.