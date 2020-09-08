التعليم: "مش هنحرم حد من هدفه.. بس ياخدوها بدراعهم مش بالغش"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الهدف الفلسفي من نظام التعليم الجديد هو ترسيخ مفهوم التعليم وليس السعي للحصول على درجات: "مش عايزين نحرم حد من هدفه بسبب النمر، بس ياخدها بدراعه مش بالغش".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن النظام الجديد سيكتفي بوجود امتحانيين لطلاب الثانوية العامة لتحسين درجاتهم في شهري يونيو وأغسطس، ومن سيجتهد يصل لهدفه، موضحا أن امتحانات الثانوية العامة الجديدة ستكون في لجان بالمدارس بالرغم من أنها إلكترونية.

وأكد أن الدولة قامت بشراء أكثر من مليون و800 ألف جهاز تابلت للطلاب، كما تم توفير بنية تحتية قوية لكل مدارس الثانوي على مستوى الجمهورية، "هما هيجوا بالجهاز بتاعهم العادي، ولما يخصلوا بيه الثانوية هيطلعوا بيه للكلية كمان".

وأشار إلى أن الدولة تسعى لتحسين أجسام الطلاب، حيث سيتم بداية من العام الدراسي المقبل العمل مع جهاز الرياضة بالقوات المسلحة ووزارة الشباب والرياضة لقضاء الوقت بالشكل الأمثل الذي يقضيه الطلاب بالمنازل لتنمية شخصياتهم وعقولهم وكذا أجسامهم: "يوم الخميس هنتكلم مع وزيرة الصحة على ازاي يقدروا يحافظوا على نفسهم في ظل انتشار كورونا".