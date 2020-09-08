الجمعة.. الأوقاف تفتتح 130 مسجدا

أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020، يتم افتتاح (130) منها في يوم الجمعة القادم الموفق 11 سبتمبر 2020، منها (34) مسجدًا من تنفيذ وزارة الأوقاف، و(96) مسجدًا بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف الوزارة.

وقال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن هناك طفرة في بناء المساجد غير مسبوقة في التاريخ المصري، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما يميز المساجد الجديدة هي بناؤها على مساحات شاسعة، ويصل بعضها إلى 6 آلاف متر وصحن المسجد يصل لـ1000 متر، مثل مسجد الفتاح العليم، وبشائر الخير، والمساجد التي تم افتتاحها اليوم، في الإسكندرية وجنوب سيناء.

وأضاف "طايع"، أن الطرز المعمارية القديمة التي نفاخر بها، مثل مساجد أحمد بن طولون والسلطان حسن وعمرو بن العاص، كنا نتباهى بها في التاريخ الإسلامي والحضاري، وأصبحت مزارات سياحية، ويعاد الآن أمجاد هذا التاريخ عندما يتم بناء مساجد على طرز معمارية حديثة، تعتبر سابقة من نوعها.

وأشار إلى أنه جرى بناء 1200 مسجد منذ 2014 وحتى الآن، ولا يمر أسبوع إلا ويتم افتتاح مسجد جديد بمحافظة مختلفة، ويلقى فيها خطبة الجمعة، "هؤلاء الذين يزايدون على إسلام ودين مصر مارقون ويريدون هز الثقة بين المواطنين وقيادتهم ولكن المصريين محصنون ضد هذه الخزعبلات".