مقتل شخصين وإصابة آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 2 أخرين في مشاجرة بالرصاص بقرية بني هلال، دائرة مركز المراغة شمال سوهاج، بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية، وجرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى المراغة المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة بورود بلاغًا يفيد بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية قرية "بني هلال" دائرة مركز المراغة، ووجود متوفين ومصابين، وانتقل إلى مكان الواقعة الرائد محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة.

وتبين من المعاينة والفحص حدوث مشاجرة بين "اسماعيل رشدي محمود" ٦٧ عامًا، جثه هامدة، وشقيقيه "مصطفى" ٣٨ عامًا، و"فيض" 57 عامًا مصاب بإشتباه ما بعد الإرتجاج، طرف أول، و"محمد أحمد أبو السعود" ٦٣ عامًا، جثة هامدة، طرف ثاني.

وتبين من التحريات ان سبب المشاجرة خلافات على قطعة أرض زراعية، تم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى المراغة المركزى، وضبط السلاح المستخدم وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.