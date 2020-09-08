منها نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق.. 4 مواعيد ينتظرها طلاب الثانوية

حالة من القلق والترقب تجتاح بيوت طلاب الثانوية العامة، الذين ينتظرون ظهور نتيجة المرحلة الثانية، وبدء المرحلة الأخيرة من تنسيق كليات 2020.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، أهم 4 مواعيد ينتظرها طلاب الثانوية العامة بجميع فئاتهم.

موعد نتيجة المرحلة الثانية 2020

وفقًا لتصريحات مسؤولين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية 2020 في تنسيق الكليات سيكون الخميس المقبل، على أن تكون متاحه للطلاب عبر الموقع الإلكترني بعد دقائق من إعلان النتيجة، ويمكن للطلاب الاستعلام عن طريق الدخول هنــــــا.

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

وفقًا لبيانات وزارة التربية والتعليم، فإن إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020 سيكون نهاية الأسبوع الجاري على حد أقصي.

وسيتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة من خلال الدخول إلى بوابة معلومات وزارة التربية والتعليم، حيث يمكنهم من خلال رقم الجلوس والرقم التأكيدي الحصول على النتيجة.

تقليل الاغتراب

من المقرر فتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق خلال 72 ساعة بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2020، وفقًا للنسبة المقررة بـ10% التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

موعد المرحلة الثالثة تنسيق الثانوية العامة

وفقًا لما يحدث كل عام، فإن إعلان بدء المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة يتم بعد الإعلان عن نتيجة الدور الثاني "التخلفات"، ومن المتوقع أن تكون الأسبوع المقبل، وسيكون الحد الأدني لجميع الشعب الأدبية والعلمية 50%.

وكشفت الوزارة عن ارتفاع نسب النجاح، مشددة على أنه فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم إعلانها عبر الموقع الرسمي للوزارة لجميع الطلاب.

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلى 110900 طالب وطالبة، وعدد اللجان إلى 351 لجنة على مستوى الجمهورية.