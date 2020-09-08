"الشباب"كلمة السر في "إعادة الشيوخ" و"الوطنية": نطبق أقصى درجات النزاهة

انطلق،اليوم ، ماراثون إعادة انتخابات مجلس الشيوخ فى 14 محافظة داخل مصر، بين 54 مرشحاً من 7 أحزاب ومستقلين، يتنافسون على 26 مقعداً، وشهدت الانتخابات إقبالاً من متوسط إلى كثيف فى بعض الدوائر، فيما مثّل الشباب كلمة السر فى عملية الاقتراع، إذ انتشرت فرقهم لمساعدة الناخبين وتنظيم وتسهيل سير عملية التصويت فى معظم المحافظات.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تطبق أقصى درجات الشفافية والنزاهة الدولية فى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل.

فتح اللجان فى مواعيدها ومشاركة كبيرة فى الصعيد رغم ارتفاع الحرارة.. والتزام تام بالإجراءات الوقائية

وأضاف فى بيان أمس: «الهيئة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وحماية جميع أطراف العملية الانتخابية، ونسقت مع كل أجهزة الدولة من أجل إتمام عملية الإعادة بشكل يليق بمصر».

وأوضح «لاشين» أنه جرى التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لتأمين الانتخابات، ونقل القضاة إلى لجانهم الفرعية، خصوصاً فى المحافظات النائية، لافتاً إلى أن هناك عدة غرف عمليات فى مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لرصد أية مخالفات أو خروج عن القانون والتعامل السريع معها.

من جانبها، تابعت غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير الانتخابات عبر 1500 متابع فى المحافظات، رصدوا انتظام فتح اللجان أمام الناخبين فى موعدها التاسعة صباحاً، وحرص الناخبون على الوجود منذ الساعات الأولى، خصوصاً فى محافظـات الصعيـد رغـم الارتفاع الشديد فى درجات الحـرارة.

وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى بيان له، إن العملية الانتخابية جرت فى هدوء ووسط التزام من المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم، للحد من انتشار كورونا.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتم توفير وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية ونشر 167 سيارة إسعاف مجهزة للتحرك فى أى وقت، مضيفاً: «نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ودورنا فى انتخابات مجلس الشيوخ يقتصر على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية».