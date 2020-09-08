رئيس جمعية المدارس الخاصة: التعليم الإلكتروني أكثر فائدة للطلاب

قال الدكتور المندوه الحسيني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، إن الدرس الذي يقوم المدرس بنشره لطلابه عبر تطبيق "زووم" يكلف المدارس الخاصة الكثير من الأموال، بينما تظل تلك الإمكانية من التدريس أكثر فائدة من حضور الطالب للمدرسة لوجود مؤثرات.

وأضاف "الحسيني"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن 50% من المدارس الخاصة أقل من 6 الآف جنيه، موضحا أن كل أصحاب المدارس الخاصة ملتزمون وسيتلزمون بما تقره وزارة التربية والتعليم، حيث أن الرقابة على المدارس الخاصة أكثر من مثيلها في وزارة التموين: "بنعلن المصروفات في مدخل المدرسة وبتاع الخضار مش بيعلنه".

وأكد، أن نظام زيادة مصاريف المدارس الخاصة بنسبة 7% يتم تطبيقها على المدارس الدولية، بينما من طبق عليه زيادة غير منصوص عليها في وزارة التربية والتعليم، يجب على ولي الأمور الذهاب إلى وزارة التربية والتعليم، وتحرير محضر بشأن تلك الواقعة: "البلد فيها قانون"، مشيرا إلى أنه لا يوجد أيا من أصحاب المدارس الخاصة يمتلك منع دخول الطلاب للمدرسة.