وائل غنيم واصفا الداعين للتظاهرات "شوية بهايم وجهلة"

سخر وائل غنيم، من تصريحات المقاول الهارب محمد علي، والذي ادعى قدرته على حشد المواطنين للتظاهر في الشوارع المصرية، موضحًا أنه حال نجاح أي تظاهرات في إسقاط قيادة الدولة المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي "يبقى نقول على مصر السلامة"، فلا يوجد أي داعٍ لتظاهر المصريين في الوقت الحالي.

وأضاف "غنيم"، خلال بث مباشر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الشعب المصري نزل في الثورات السابقة أملًا في تحقيق الديمقراطية، "الإخوان ركبونا وخلوها مش ديمقراطية، دول خلوها ملوخية، محمد علي بقى والناس اللي بيدعوا للتظاهرات شوية بهايم وجهلة وظواهر صوتية".

وتابع: "دول ناس خبراء تصويت أمام الشاشات، دول ساذجين محدش شايف الصورة من فوق، وفي الآخر يطلع على الجزيرة من يومين يقول ثورة 20 سبتمبر 2019، والله شيء يضحك، بتكتب تاريخ ظريف أوي جوه دماغك".