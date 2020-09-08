"عشيقي مجهز عربيته زي غرفة النوم".. علاقة 5 سنوات بالشارع مع رجل أعمال

"عشيقي مجهز عربيته زي غرفة النوم، وبمارس الجنس معاه من 5 سنين عشان جوزي محبوس من 5 سنين في قضية مخدرات ومطول في السجن 15 سنة".. بتلك الكلمات اعترفت سيدة ثلاثينية بمارسة المتعة الحرام مع رجل أعمال "عشيقها" في شارع الجيش بالمنصورة.

وأضافت المتهمة "سمر.ج"، 30 سنة، في محضر الشرطة خلال استجوابها :"مش بشتغل في الدعارة بفلوس كنت مع حبيبي، واحنا بنتقابل على طول سواء في العربية أو في أي شقة، بس الشرطة كشفت حيلة العربية المجهزة" بهذه الكلمات واصلت المتهمة اعترافها أمام جهات التحقيق التي نسبت إليها تهمة الزنا وقررت حبسها مع عشيقها بذات التهمة على ذمة التحقيقات.

كانت مباحث الآداب بمديرية أمن الدقهلية ألقت القبض على رجل أعمال، وربة منزل، متلبسين بممارسة الجنس داخل سيارة بمدينة المنصورة، بعد أن تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط مباحث قسم حماية الآداب العامة بالمديرية، أفادت بقيام ربة منزل ورجل أعمال بممارسة الدعارة داخل سيارة الأخير.

وتوصلت التحريات إلي أن ربة المنزل تدعي "سمر ج. ع" 30 عامًا، مُقيمة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ولها عنوان أخر بالمنصورة، و"محمد ع. أ" 34 عامًا، رجل أعمال من مركز أجا ارتبطا بعلاقة غير شرعية واعتادا على ممارسة الجنس داخل سيارته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة بقيادة العقيد أحمد ذكي رمضان، رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب، من ضبط المتحري عنهما متلبسين داخل سيارة ملاكي بمنطقة الإستاد بشارع الجيش في المنصورة.

واعترف المتحري عنها الأولى بممارسة الدعارة، لأن زوجها محبوس 15 سنة في قضية مخدرات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.