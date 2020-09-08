حبس رجل أعمال وزوجة مسجون في "الدعارة".. والمتهمة: "أبوالعيال محبوس"

قرر أحمد مارية، مدير نيابة ثان المنصورة، تحت إشراف المستشار علاء توفيق، رئيس النيابة، اليوم، بحبس ربة منزل ورجل أعمال 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسة الرذيلة داخل سيارة المتهم الثاني بمقابل مادي.

واعترفت" سمر ج. ع.، 30 سنة، مقيمة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية ولها عنوان أخر بالمنصورة، أنه ضاق بها الحال بعد حبس زوجها 15 عامًا في قضية مخدرات، وأنها تقيم مع حماتها بالمنصورة ولديها طفلان، وبدأت في عرض نفسها علي الرجال في شارع الجيش بالمنصورة خاصة أصحاب السيارات.

وأكد محمد ع. أ، 34 سنة، رجل أعمال من مركز أجا، أنه أثناء وجوده داخل سيارته فوجئ بها تعرض نفسها عليه بمقابل مادي ووافق، وأثناء تحركه بالسيارة ألقت الشرطة القبض عليه.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث قسم حماية الآداب العامة بالمديرية بقيام ربة منزل ممارسة الدعارة عن طريق عرض نفسها علي راغبي المتعة الحرام من أصحاب السيارات في المنصورة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة بقيادة العقيد أحمد ذكي رمضان، رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب، من ضبط المتحري عنهما متلبسة داخل سيارة ملاكي ماركة هونداي بمنطقه الاستاد بشارع الجيش في المنصورة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي المستشار أحمد مارية، مدير نيابة قسم ثان المنصورة، بإشراف المستشار علاء توفيق رئيس النيابة، فأمر بحبسهما.

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