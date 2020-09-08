لمدة شهر.. فتح باب التقدم للمدن الجامعية بجامعة الأقصر

أعلنت جامعة الأقصربرئاسة الدكتور بدوى شحات بدوى، عن فتح باب التقدم للقبول بالمدن الجامعية للعام الجامعى 2020/2021، فى الفترة من 10/9/2020 حتى 10/10/2020 عن طريق الرابط التالى : https://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications

وتشمل المستندات المطلوبه للتقديم عند تسكين الطلاب المقبولين نهائياً : (عدد2 صورة شخصية - عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومى - بطاقة ترشيح بالنسبة للطلاب الجدد)، وذلك للطلاب المقبولين نهائياً عند إنهاء إجراءات التسكين.

وفى نفس السياق، أعلنت جامعة الأقصر، عن مؤتمرها الدولي الإفتراضي الأول للسياحة وإدارة التراث، وذلك تحت رعاية الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر، وإشراف الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، وكشفت كلية السياحة والفنادق عن مؤتمرها الدولي الإفتراضي الأول للسياحة وإدارة التراث تحت عنوان: "المؤتمر الدولي الإفتراضي الأول للسياحة وإدارة التراث"، فى الفترة من 1 – 2 نوفمبر 2020م ذلك بالمشاركة مع مجموعة من الجامعات التالية :

- جامعة - Capital Normal university دولة الصين.

- جامعة- Amity University دولة الهند.

- جامعة British University " الجامعة البريطانية بجمهورية مصر العربية".

- جامعة- Università Degli Studi Di Catania دولة إيطاليا.

- جامعة University of Africa - دولة نيجيريا.

- جامعة- Universidad Externado دولة كولومبيا.

- جامعة- Polytechnic of Leiria دولة البرتغال.

وأكدت الجامعة، أنه تم تحديد آخر موعد لتقديم ملخصات البحوث 15 سبتمبر 2020م، وسوف يتم الإعلان عن قبول الملخصات فى 1 أكتوبر 2020م ، على أن يتم إرسال الأوراق البحثية كاملة فى موعد غايته 15 أكتوبر 2020م. أما بالنسبة للغات المؤتمر سوف تكون اللغة العربية، اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية .