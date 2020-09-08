طبول وزغاريد ومسيرات.. حصاد أول يوم "إعادة الشيوخ" بالأقصر

أغلقت اللجان الانتخابية بالأقصر أبوابها بعداستقبال الناخبين على مدار اليوم، في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ، وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا، تم فيها مراعاة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.

ورصدت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة توافد الناخبين على اللجان بقرى البياضية والمنشاة وبعض اللجان بالطود وأرمنت وإسنا، حيث شوهدت طوابير الناخبين والناخبات أمام أبواب اللجان في أول أيام الاقتراع بجولة الإعادة.

كما سجلت السيدات حضورا ملحوظا بلجان الإقتراع بمدرسة عمار بن ياسر للتعليم الأساسي بالبياضية، التي يحق لنحو 7285 ناخبة وناخبة الإقتراع بالمقر الانتخابي بالمدرسة، الذي يضم اللجنتين رقم 32 و33.

فيما شهدت اللجان الانتخابية بالمدينة إقبالا ضعيفا، مقارنة بالقرى وخاصة معاقل المرشحين بالضبعية وأرمنت والعديسات والطود، التي شهدت إقبالًا كبيرًا.

وشهدت مدينة الطود، جنوب المحافظة، انطلاق مسيرة حاشدة لعدد كبير من السيدات لدعم مرشحي حزب "مستقبل وطن" على المقعد الفردي، الضوي محمد الضوي، الشهير بـ"ناصر الضوي" رقم 2، رمز الكتاب، والدكتور النوبي فتحي رمز القلم.

وشارك في المسيرة التي طافت عدد كبير من الشوارع السيدات والفتيات الذين استخدموا الطبول والدفوف وأطلقوا الزغاريد احتفالا بالمرشح في إعلان لدعمه وتأييده للفوز بأحد مقاعد مجلس الشيوخ من المقعدين المخصصين للنظام الفردي لمحافظة الأقصر.

ورصدت الغرفة فتح اللجان وانتظام العمل بها لاستقبال الناخبين كما رصدت بدء توافد أعداد الناخبين على بعض اللجان خاصة في معاقل المرشحين ووجود طوابير من السيدات في اللجنة رقم 9 بمدرسة منشاة العماري الإعدادية.

وفتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، وذلك وفق ما رصدته غرفة عمليات المحافظة، ومديرية الأمن، ولم يتم رصد أي شكاوى أو معوقات أو خروقات.

وكثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط اللجان ووضعت الكمائن الثابتة والمتنقلة، بالشوارع الرئيسية والميادين.

ويخوض جولة الإعادة 4 مرشحين بالمحافظة وهم الدكتور محمد فتحي عبد القادر ومحمد عبدالعليم الضبعاوي وحصل على 30 ألف صوت، ناصر الضوي حصل على 25 ألف صوت، والمرشح الأخير هو محمد عطا الله والذي حصل على 19 ألف صوت.

يذكر أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت على مستوى المحافظة يبلغ 788727 ناخبا، ويبلغ إجمالي المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة 171 موزعين على 190 لجنة فرعية، تشمل 31 لجنة بقسم شرطة الأقصر، و22 لجنة بمركز شرطة الأقصر، و9 لجان بمركز طيبة، و30 لجنة بمركز القرنة، و30 لجنة بمركز أرمنت، و68 لجنة بمركز إسنا.